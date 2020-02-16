"Газпром" відповів США щодо "Північного потоку-2": "Ніколи не кажи ніколи"

Офіційний представник "Газпрому" Сергєй Купріянов відповів фразою "Ніколи не говори ніколи" на сумніви міністра енергетики США Дена Бруйетта у спроможності Росії самостійно добудувати "Північний потік - 2".

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар Купріянов надав російському агентству ТАСС.

В суботу глава американського енергетичного відомства заявив, що російська сторона не зможе своїми силами завершити будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

"Їм загрожує дуже тривала затримка, бо у Росії немає відповідних технологій", - сказав Бруйетт. При цьому міністр підкреслив, якщо Росія що-небудь придумає для добудови газопроводу, США розглянуть додаткові заходи.

"Ніколи не говори ніколи", - сказав на це російському агентству представник "Газпрому".

Міністр енергетики РФ Олександр Новак раніше заявив, що газопровід може бути добудований судном "Академік Черський". Однак необхідна його додаткова підготовка до робіт на Балтиці.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".