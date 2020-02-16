США: Росія не має технологій, щоб швидко добудувати "Північний потік-2"

Міністр енергетики США Ден Бруйетт впевнений, що Росія не зможе завершити будівництво газопроводу Nord Stream 2 в Балтійському морі, і дав зрозуміти, що США і далі наполягатимуть на своїй незгоді з проєктом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр заявив у інтерв’ю агентству Bloomberg на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Відповідаючи на питання про спроби Росії обійти санкції США щодо трубопроводу і завершити його самостійно, міністр відповів: "Вони не зможуть".

Він відхилив твердження про те, що "Газпром" зіштовхнеться з невеликою затримкою у зв’язку із санкціями США. "Це буде дуже велика затримка, тому що в Росії немає технологій", - впевнений міністр.

"Якщо вони розроблять їх (технології), то побачимо, що вони робитимуть. Але я не думаю, що це буде так само легко, як сказати: дивіться, ми вже майже впорались, ми практично завершили", - сказав Бруйетт.

При цьому міністр підкреслив, якщо Росія що-небудь придумає для добудови газопроводу, США розглянуть додаткові заходи.

Нагадаємо, 21 грудня США оголосили про запровадження санкцій проти трубопроводу "Північний потік-2", через що ключовий підрядник "Газпрому" компанія Allseas призупинила роботу над проєктом.

Росія після цього говорила, що зможе добудувати "Північний потік-2" своїми силами, без залучення закордонних підрядників.

"Газпром" заявляє, що запуск газогону очікується наприкінці 2020 року.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті "Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2".