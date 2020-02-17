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У Німеччині затримали ультраправих, які планували напади на мечеті і шукачів притулку

Понеділок, 17 лютого 2020, 09:32

У Німеччині заарештували низку членів ультраправого угруповання, які планували напади на мечеті, політиків і шукачів притулку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

12 осіб, які входять до угруповання Der harte Kern ("Тверде ядро"), були затримані в п'ятницю.

Ще одна людина, яка імовірно входить до групи, все ще переховується.

Чотири з затриманих, всі громадяни Німеччини, були заарештовані минулого тижня за підозрою в створенні групи Der harte Kern; інші вісім підозрюються в наданні їй грошей, зброї та іншої підтримки.

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Чоловіки, як повідомляється, познайомилися через службу обміну повідомленнями WhatsApp і сформували організацію у вересні минулого року.

Вважається, що вони пов'язані з "Солдатами Одіна", іншою ультраправою групою, заснованою у Фінляндії п'ять років тому.

Передбачуваний лідер німецького угруповання, 53-річний Вернер С., був відомий владі і проживає в південному місті Аугсбурзі.

Минулого тижня він нібито зустрівся з іншими членами організації і обговорив плани десяти окремих нападів в країні, включаючи масові вбивства в мечетях, аналогічні тим, які були здійснені в Новій Зеландії минулого року. За повідомленнями, вони сподівалися, що їхні дії спровокують контратаки і приведуть до громадянської війни.

В ході рейдів влада виявила зброю і матеріали, які можуть бути використані для виготовлення саморобних бомб.

Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрювані будуть утримуватися під вартою, поки триває розслідування.

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