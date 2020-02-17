У Німеччині затримали ультраправих, які планували напади на мечеті і шукачів притулку
У Німеччині заарештували низку членів ультраправого угруповання, які планували напади на мечеті, політиків і шукачів притулку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
12 осіб, які входять до угруповання Der harte Kern ("Тверде ядро"), були затримані в п'ятницю.
Ще одна людина, яка імовірно входить до групи, все ще переховується.
Чотири з затриманих, всі громадяни Німеччини, були заарештовані минулого тижня за підозрою в створенні групи Der harte Kern; інші вісім підозрюються в наданні їй грошей, зброї та іншої підтримки.
Чоловіки, як повідомляється, познайомилися через службу обміну повідомленнями WhatsApp і сформували організацію у вересні минулого року.
Вважається, що вони пов'язані з "Солдатами Одіна", іншою ультраправою групою, заснованою у Фінляндії п'ять років тому.
Передбачуваний лідер німецького угруповання, 53-річний Вернер С., був відомий владі і проживає в південному місті Аугсбурзі.
Минулого тижня він нібито зустрівся з іншими членами організації і обговорив плани десяти окремих нападів в країні, включаючи масові вбивства в мечетях, аналогічні тим, які були здійснені в Новій Зеландії минулого року. За повідомленнями, вони сподівалися, що їхні дії спровокують контратаки і приведуть до громадянської війни.
В ході рейдів влада виявила зброю і матеріали, які можуть бути використані для виготовлення саморобних бомб.
Вищий кримінальний суд Німеччини постановив, що підозрювані будуть утримуватися під вартою, поки триває розслідування.