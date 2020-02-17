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В Германии задержали ультраправых, планировавших нападения на мечети и беженцев

Понедельник, 17 февраля 2020, 09:32

В Германии арестовали ряд членов ультраправой группировки, планировавших нападения на мечети, политиков и просителей убежища.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

12 человек, входящих в группировки Der harte Kern ("Твердое ядро​​"), были задержаны в пятницу.

Еще один человек, вероятно, входящий в группу, все еще находится в бегах.

Четверо из задержанных, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в создании группы Der harte Kern; остальные восемь подозреваются в предоставлении группе денег, оружия и другой поддержки.

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Мужчины, как сообщается, познакомились через службу обмена сообщениями WhatsApp и сформировали организацию в сентябре прошлого года.

Считается, что они связаны с "Солдатами Одина", другой ультраправой группой, основанной в Финляндии пять лет назад.

Предполагаемый лидер немецкой группировки, 53-летний Вернер С., был известен властям и проживает в южном городе Аугсбурге.

На прошлой неделе он якобы встретился с другими членами организации и обсудил планы десяти отдельных нападений в стране, включая массовые убийства в мечетях, аналогичные тем, которые были осуществлены в Новой Зеландии в прошлом году. По сообщениям, они надеялись, что их действия спровоцируют контратаки и приведут к гражданской войне.

В ходе рейдов власти обнаружили оружие и материалы, которые могут быть использованы для изготовления самодельных бомб.

Высший уголовный суд Германии постановил, что подозреваемые будут содержаться под стражей, пока идет расследование.

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