В Германии задержали ультраправых, планировавших нападения на мечети и беженцев
В Германии арестовали ряд членов ультраправой группировки, планировавших нападения на мечети, политиков и просителей убежища.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
12 человек, входящих в группировки Der harte Kern ("Твердое ядро"), были задержаны в пятницу.
Еще один человек, вероятно, входящий в группу, все еще находится в бегах.
Четверо из задержанных, все граждане Германии, были арестованы на прошлой неделе по подозрению в создании группы Der harte Kern; остальные восемь подозреваются в предоставлении группе денег, оружия и другой поддержки.
Мужчины, как сообщается, познакомились через службу обмена сообщениями WhatsApp и сформировали организацию в сентябре прошлого года.
Считается, что они связаны с "Солдатами Одина", другой ультраправой группой, основанной в Финляндии пять лет назад.
Предполагаемый лидер немецкой группировки, 53-летний Вернер С., был известен властям и проживает в южном городе Аугсбурге.
На прошлой неделе он якобы встретился с другими членами организации и обсудил планы десяти отдельных нападений в стране, включая массовые убийства в мечетях, аналогичные тем, которые были осуществлены в Новой Зеландии в прошлом году. По сообщениям, они надеялись, что их действия спровоцируют контратаки и приведут к гражданской войне.
В ходе рейдов власти обнаружили оружие и материалы, которые могут быть использованы для изготовления самодельных бомб.
Высший уголовный суд Германии постановил, что подозреваемые будут содержаться под стражей, пока идет расследование.