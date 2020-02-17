ЕС продлил оружейное эмбарго в отношении Беларуси и санкции против 4 человек

Совет ЕС 17 февраля принял решение о продлении ограничительных мер против Беларуси на год - до 28 февраля 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз Рады.

Меры ЕС предусматривают эмбарго на оружие и оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет поездок в отношении четырех лиц, внесенных в список в связи с нераскрытыми исчезновениями двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

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Совет также продолжил исключения из ограничительных мер, чтобы разрешить вывоз в Беларусь снаряжения для биатлона и ограниченного количества спортивных винтовок и спортивных пистолетов, которые остаются предметом предварительного разрешения национальных компетентных органов в каждом конкретном случае.

Ограничительные меры против Беларуси изначально ввели в 2004 году в ответ на исчезновение четырех человек, о которых было сказано выше. В 2011 году ЕС принял дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и международного законодательства о правах человека, а также к борьбе с гражданским обществом и демократической оппозицией. В том же году было введено эмбарго на вооружение.

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15 февраля 2016 года Совет ЕС принял решение о снятии ограничительных мер в отношении 170 лиц и четырех компаний, сохраняя при этом эмбарго на вооружение и санкции против четырех человек.

Правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 18 февраля.