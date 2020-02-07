Країни Балтії домовилися не купувати електроенергію з Білоруської АЕС

Країни Балтії зобов'язалися підписати декларацію про наміри не купувати електроенергії з Островецької АЕС у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу прем'єра Литви.

"Ми раді, що наближаємося до спільної позиції балтійських держав не купувати електроенергію з небезпечної АЕС "Островець". Імпорт російської електроенергії не повинен стати можливістю для імпорту з АЕС "Островець". Я також не сумніваюся, що разом з Латвією та Естонією і Єврокомісією ми знайдемо рішення щодо належного контролю за походженням електроенергії, що надходить в наші мережі з третіх країн", - сказав прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс.

За його словами, країни Балтії прагнуть до подальшого розвитку спільного ринку природного газу в регіоні, враховуючи стратегічне значення терміналу СПГ, що успішно працює протягом 5 років в Клайпеді для держав і споживачів.

Перший енергоблок БелАЕС планують запустити 2020 року. Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

Сейм Литви в червні 2017 року законодавчо закріпив, що білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.