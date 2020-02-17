Кремль пов'язав нову нормандську зустріч з виконанням паризьких домовленостей

У Кремлі пов'язують нову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" з виконанням домовленостей саміту в Парижі.

Про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

За інформацією пресслужби Кремля, 14 лютого в телефонній розмові президент Росії Владімір Путін "у зв'язку з відомими висловлюваннями представників українського керівництва" прямо поставив президенту України Володимиру Зеленському запитання, чи має Київ намір реально виконувати мінські домовленості.

"Щодо прямого запитання (Путіна Зеленському), воно було обумовлене темою обговорення ходу підготовки можливої чергової зустрічі на найвищому рівні "нормандського формату" в Берліні, про можливість проведення якої говорилося в Парижі", - заявив Пєсков.

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За його словами, в Парижі ухвалили "досить зрозумілий документ", де йдеться про безальтернативність мінських домовленостей і необхідність їх втілення.

На запитання, що відповів Путіну Зеленський, Пєсков сказав: "Ми не маємо права розголошувати деталі телефонної розмови".

За його словами, на цей момент "точного розуміння немає", коли може пройти наступний саміт.

"Зустріч обговорюється. Для проведення цієї зустрічі як мінімум потрібно перечитати паризький документ і спробувати осмислити, чи було щось зроблено. У цьому разі не повинно бути місця якимось оцінками, трактуванням. Йдеться про конкретний документ", - підкреслив Пєсков.

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