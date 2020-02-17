В Кремле новую нормандскую встречу связали с выполнением парижских договоренностей

В Кремле связывают новую встречу лидеров стран "нормандской четверки" с выполнением договоренностей саммита в Париже.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

По информации пресс-службы Кремля, 14 февраля в телефонном разговоре президент России Владимир Путин "в связи с известными высказываниями представителей украинского руководства" прямо задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос, намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности.

"Что касается прямого вопроса (Путина Зеленскому), то он был обусловлен темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне в нормандском формате в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже", - заявил Песков.

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По его словам, в Париже приняли "достаточно понятный документ", где говорится о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их воплощения.

На вопрос, что ответил Путину Зеленский, Песков сказал: "Мы не имеем права разглашать детали телефонного разговора".

По его словам, на данный момент "точного понимания нет", когда может пройти следующий саммит.

"Встреча обсуждается. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попытаться осмыслить, было ли что-то сделано. В этом случае не должно быть места каким-то оценкам, трактовкам. Речь идет о конкретном документе", - подчеркнул Песков.

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