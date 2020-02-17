США не будут назначать спецпредставителя по Донбассу – экс-посол

США не будут назначать специального представителя по вопросам Донбасса.

Об этом заявил в интервью "Радио НВ" бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Европейская правда".

"Насколько я знаю (Белый дом - Ред.), решил не искать замену (бывшему спецпредставителю Вашингтона по Украине Курту Волкеру. - Ред.), не будет нового чрезвычайного посла именно по этим вопросам - не по Украине, а по Донбассу", - сказал дипломат.

Бывший посол отметил, что сейчас по Украине Госдеп представляют и.о. помощника госсекретаря США по международным отношениям с Европой и Евразией Филип Рикер, а также его заместитель Джордж Кент.

Напомним, во время визита в Киев государственного секретаря США Майка Помпео 31 января президент Украины Владимир Зеленский призвал американскую сторону назначить спецпредставителя вместо Курта Волкера, который в конце сентября подал в отставку.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в декабре уточнил, что "обсуждались различные варианты реализации этого пожелания украинской стороны".