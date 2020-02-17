Міністри ЄС узгодили нову військово-морську місію в Середземному морі

Міністри закордонних справ ЄС досягли принципової домовленості про нову місію - включаючи військово-морські сили - для моніторингу ембарго на поставки зброї Лівії.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Рішення включає заходи, які мають зняти побоювання окремих країн, що присутність європейських кораблів в Середземному морі створить фактор тяжіння для мігрантів, які прагнуть потрапити до ЄС з Лівії.

До цих заходів відносяться розгортання кораблів у східній частині Середземного моря далеко від міграційних маршрутів, а також обіцянка припинити морські операції в разі виявлення різкого збільшення числа мігрантів.

Це буде нова місія, яка замінить призупинену в даний час операцію ЄС "Софія", пояснив глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг.

Відень досі відкидав компромісне рішення ЄС відновити роботу поетапно, починаючи з повітряного спостереження над морем, потім переходячи на весь повітряний простір Лівії і потім на заключному етапі використовуючи всі наявні у ЄС засоби в повітрі, на суші і на морі.

Деталі нової місії повинні бути уточнені в найближчі тижні, після чого вона буде затверджена офіційно.

ЄС пообіцяв зробити все можливе для дотримання ембарго на поставки зброї до Лівії в рамках міжнародних зусиль з врегулювання конфлікту в цій країні.