Министры ЕС согласовали новую военно-морскую миссию в Средиземном море

Министры иностранных дел ЕС достигли принципиальной договоренности о новой миссии - включая военно-морские силы - для мониторинга эмбарго на поставки оружия Ливии.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Решение включает мероприятия, которые должны снять опасения отдельных стран, что присутствие европейских кораблей в Средиземном море создаст фактор притяжения для мигрантов, стремящихся попасть в ЕС из Ливии.

К этим мерам относятся развертывания кораблей в восточной части Средиземного моря вдали от миграционных маршрутов, а также обещание прекратить морские операции в случае выявления резкого увеличения числа мигрантов.

Это будет новая миссия, которая заменит приостановленную в настоящее время операцию ЕС "София", пояснил глава МИД Австрии Александр Шалленберг.

Вена до сих пор отвергала компромиссное решение ЕС возобновить работу поэтапно, начиная с воздушного наблюдения над морем, потом переходя на все воздушное пространство Ливии и затем на заключительном этапе используя все имеющиеся в ЕС средства в воздухе, на суше и на море.

Детали новой миссии должны быть уточнены в ближайшие недели, после чего она будет утверждена официально.

ЕС пообещал сделать все возможное для соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию в рамках международных усилий по урегулированию конфликта в этой стране.