Туреччина перекинула в Сирію 150 вантажівок з БТР, танками і САУ
Командування збройних сил Туреччини продовжує перекидання військ і військової техніки в район спостережних пунктів на північному заході Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
Чергова колона зі 150 фур, завантажених самохідними артилерійськими установками, танками і бронетранспортерами прибула в район Рейханли турецької провінції Хатай на кордоні з Сирією.
Сюди ж прибули вантажівки з боєприпасами. Колона рушила до кордону з метою перекидання на північний захід Сирії.
#Турция перебрасывает танки и #САУ в #Идлиб— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 17, 2020
Подробно: https://t.co/npvWPSe1AJ
Фотогалерея: https://t.co/sxJug4MPal pic.twitter.com/V2s2MzD52G
За останні тижні в Ідлібі було вбито 13 турецьких солдатів, що викликало удари Анкари у відповідь.
Президент Таїп Ердоган вимагав від Росії переглянути співпрацю з режимом Башара Асада, проте 16 лютого сили Асада за підтримки Москви взяли під контроль район Великого Алеппо після того, як останні бойовики, що залишилися, втекли на захід останньою відкритою дорогою.
З розміщенням російських військових на шосе Алеппо-Дамаск, малоймовірно, що турецька армія атакує позиції сирійської армії де-небудь уздовж проїжджої частини.