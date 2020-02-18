В Афінах на добу спинився громадський транспорт: триває страйк

Афінські автобуси, тролейбуси, а також метро та трамваї зупинилися у вівторок через 24-годинний страйк, оголошений грецьким Союзом державних службовців ADEDY проти урядового законопроєкту про соціальне страхування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Афінська приміська залізниця (Proastiakos) і міжміські поїзди, однак, працюють у звичному режимі, оскільки TrainOSE, який керує ними, не приєднався до страйку.

ADEDY також організовує мітинг протесту на площі Клафтмонос в центрі міста в 11.00, в той час як Афінський центр праці і пов'язана з комуністами профспілка PAME проведуть окремі мітинги в центрі Афін о 10.30.

Державні лікарні працюватимуть в обмеженому режимі, оскільки профспілка працівників лікарень (POEDIN) також бере участь у страйку.

Більшість поромів у портах Пірей, Лавріо і Рафіна залишаться пришвартованими, оскільки п'ять профспілок моряків приєдналися до страйку.

Пасажирам, які мали намір подорожувати на поромі, рекомендують зв'язатися з портовою владою і туристичними агентствами для уточнення деталей.