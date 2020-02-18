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В Афинах на сутки остановился общественный транспорт: продолжается забастовка

Вторник, 18 февраля 2020, 09:49

Афинские автобусы, троллейбусы, а также метро и трамваи остановились во вторник на 24-часовую забастовку, объявленную греческим Союзом государственных служащих ADEDY против правительственного законопроекта о социальном страховании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Афинская пригородная железная дорога (Proastiakos) и междугородные поезда, однако, работают в обычном режиме, поскольку TrainOSE, который управляет ими, не присоединился к забастовке.

ADEDY также организует митинг протеста на площади Клафтмонос в центре города в 11.00, в то время как Афинский центр труда и связанный с коммунистами профсоюз PAME проведут отдельные митинги в центре Афин в 10.30.

Государственные больницы будут работать в ограниченном режиме, поскольку профсоюз работников больниц (POEDIN) также участвует в забастовке.

Большинство паромов в портах Пирей, Лаврио и Рафина останутся пришвартованными, поскольку пять профсоюзов моряков присоединились к забастовке.

Пассажирам, которые намеревались воспользоваться паромом, рекомендуют связаться с портовыми властями и туристическими агентствами для уточнения деталей.

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