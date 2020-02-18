У Польщі шахтарі заблокували залізничні колії, вимагаючи припинити імпорт вугілля з РФ

Близько 300 членів гірничодобувних профспілок заблокували у вівторок вранці залізничні колії біля перевалочного термінала в Славкові у Сілезькому воєводстві Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Таким чином, гірники протестують проти імпорту вугілля в Польщу.

Протест почався о 8 ранку, але час від часу до Славкова під'їжджають додаткові протестувальники.

"Саме цей перевалочний термінал з'єднує Схід із Західною Європою, і саме сюди прибуває залізницею російське вугілля, яке забирає наші робочі місця і забирає у нас право на підвищення. Вугільні завали біля наших шахт повні, так само, як повні різних декларацій слова правлячих політиків", - сказав глава однієї з профспілок Богуслав Зентек.

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Це вже не перша подібна акція за останні тижнів. Наприкінці січня шахтарі протягом 10 годин стояли на коліях, що ведуть до електростанції Лазиська, вимагаючи припинити імпорт вугілля.

"Ми неодноразово зверталися до уряду з проханням зупинити імпорт російського вугілля. І ми неодноразово отримували обіцянки. Однак нічого реально не відбувається, крім того, що у політиків рот повний декларацій і банальностей" - сказав Зентек.

Як випливає з даних Агентства розвитку промисловості, минулого року польські шахти видобули понад 61,6 млн тонн кам'яного вугілля, що на 1,8 млн тонн менше, ніж роком раніше. Продажі вугілля впали в річному еквіваленті на 4,1 млн тонн.

У понеділок вранці на шахтах Польської гірничодобувної групи (PGG) - найбільшого виробника вугілля в Євросоюзі - профспілки провели двогодинний попереджувальний страйк. Вони вимагали 12-відсоткового підвищення заробітної плати, а також нарікали на складну ситуацію на ринку енергетичного вугілля. Йдеться про високі обсяги незатребуваної енергетичними компаніями сировини, що, за оцінкою профспілкової сторони, обумовлено надмірним імпортом вугілля, в основному з Росії.