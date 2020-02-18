В Польше шахтеры заблокировали железнодорожные пути, требуя прекратить импорт угля из РФ

Около 300 членов горнодобывающих профсоюзов заблокировали во вторник утром железнодорожные пути у перевалочного терминала в Славкове в Силезском воеводстве Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Таким образом, горняки протестуют против импорта угля в Польшу.

Протест начался в 8 утра, но время от времени к Славкову подъезжают дополнительные протестующие.

"Именно этот перевалочный терминал соединяет Восток с Западной Европой, и именно сюда прибывает по железной дороге российский уголь, который отбирает наши рабочие места и отнимает у нас право на повышение. Угольные завалы наших шахт полны, как полны различных деклараций слова правящих политиков", - сказал глава одного из профсоюзов Богуслав Зентек.

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Это уже не первая подобная акция за последние недели. В конце января шахтеры в течение десяти часов стояли на путях, ведущих к электростанции Лазиська, требуя прекратить импорт угля.

"Мы неоднократно обращались к правительству с просьбой остановить импорт российского угля. И мы неоднократно получали обещания. Однако ничего реально не происходит, кроме того, что у политиков полно деклараций и банальностей", - сказал Зентек.

Как следует из данных Агентства развития промышленности, в прошлом году польские шахты добыли более 61,6 млн тонн каменного угля, что на 1,8 млн тонн меньше, чем годом ранее. Продажи угля упали в годовом исчислении на 4,1 млн тонн.

В понедельник утром на шахтах Польской горнодобывающей группы (PGG) - крупнейшего производителя угля в Евросоюзе - профсоюзы провели двухчасовую предупредительную забастовку. Они требовали 12-процентного повышения заработной платы, а также жаловались на сложную ситуацию на рынке энергетического угля. Речь идет о высоких объемах невостребованного энергетическими компаниями сырья, что, по оценке профсоюзной стороны, обусловлено чрезмерным импортом угля, в основном из России.