Нова міграційна криза в ЄС може прийти з фінсько-російського кордону - ЗМІ

Організовані та систематичні спроби проникнути в ЄС через 1340-кілометровий кордон між Росією та Фінляндією, кількість яких постійно зростає з 2016 року, можуть перерорсти в нову міграційну кризу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Хоча всі погляди звернені на Балкани та південні регіони, цього разу криза цілком може прийти з півночі, йдеться у матеріалі.

Попри те, що кількість спроб невелика порівняно із Середземномор'ям, прикордонники з обох сторін повідомляють про посилення активності.

"Фінляндія, здається, є популярнішим місцем, ніж Прибалтика. Серед тих, хто намагається (перебратися), є громадяни Росії, а також люди з Афганістану, Іраку та Ірану", - сказав Марку Хассінен, заступник начальника прикордонної служби Фінляндії.

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Фінляндія оновила свої плани щодо подолання можливого зростання кількості біженців зі Сходу. У країні діє 16 постів прикордонної охорони та 18 - берегової охорони. Системи технічного нагляду вдосконалюються.

Однак у випадку реального напливу Фінляндія не змогла б впоратися. На цей момент країна продовжує покладати надії на Frontex, Європейське агентство прикордонної та берегової охорони.

"Якщо ситуація погіршиться, ми можемо скористатися європейською підтримкою, принаймні в якійсь формі. Ось чому система будується, і саме тому ми є частиною її", - сказав Хассінен.

У 2015 році, у розпал міграційної кризи, Росія сигналізувала, що має засоби та важелі для дестабілізації ситуації та тиску на Фінляндію та Європейський Союз за допомогою допуску людей до перетину кордону.