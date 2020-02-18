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Новый миграционный кризис в ЕС может прийти с финско-российской границы - СМИ

Вторник, 18 февраля 2020, 10:55

Организованные и систематические попытки проникнуть в ЕС через 1340-километровую границу между Россией и Финляндией, количество которых постоянно растет с 2016 года, могут перерорсты в новый миграционный кризис.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Хотя все взгляды обращены на Балканы и южные регионы, на этот раз кризис вполне может прийти с севера, говорится в материале.

Несмотря на то, что количество попыток невелико по сравнению со Средиземноморьем, пограничники с обеих сторон сообщают об усилении активности.

"Финляндия, кажется, является более популярным местом, чем Прибалтика. Среди тех, кто пытается (перебраться), есть граждане России, а также люди из Афганистана, Ирака и Ирана", - сказал Марк Хассинен, заместитель начальника пограничной службы Финляндии.

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Финляндия обновила свои планы по преодолению возможного роста числа беженцев с Востока. В стране действует 16 постов пограничной охраны и 18 - береговой охраны. Системы технического надзора совершенствуются.

Однако в случае реального наплыва Финляндия не смогла бы справиться. На данный момент страна продолжает возлагать надежды на Frontex, Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

"Если ситуация ухудшится, мы можем воспользоваться европейской поддержкой, по крайней мере в какой-то форме. Вот почему система строится, и именно поэтому мы являемся частью ее", - сказал Хассинен.

В 2015 году, в разгар миграционной кризиса, Россия сигнализировала, что имеет средства и рычаги для дестабилизации ситуации и давления на Финляндию и Европейский Союз с помощью допуска людей к пересечению границу.

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