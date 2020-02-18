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Туреччина заявила Росії, що готова витісняти війська Асада в Ідлібі

Вівторок, 18 лютого 2020, 14:10

Туреччина заявила Російській Федерації, що вона завершила підготовку своїх сил для того, аби почати відтісняти у провінції Ідліб військових режиму Башара Асада на їхні попередні позиції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN Türk, про це заявив речник партії влади "Справедливості і розвитку" Омер Челік.

Його заява прозвучала у контексті консультацій російської та турецької делегацій щодо загострення в Ідлібі, які відбулись у вівторок в Москві. Переговори завершились без будь-яких заяв за їх підсумками.

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"Якщо режим не відійде до своїх попередніх позицій, іншій стороні було чітко повідомлено, що ми здійснили необхідну військову підготовку, аби забезпечити це", - сказав Челік.

У вересні 2018 року Туреччина і Росія домовилися створити в Ідлібі зону деескалації із забороною проведення бойових дій, але останнім часом війська Асада активізували наступ у провінції. 

Напередодні сили Асада за підтримки РФ і проіранських повстанців захопили контроль над великою частиною сільської місцевості поблизу Алеппо і просунутися глибше до утримуваної повстанцями і густонаселеної провінції Ідліб. 

Авіація Росії у понеділок завдала масованих ударів в західному Алеппо. Росія та Туреччина підтримують ворогуючі сторони у конфлікті.

Наступ змусив сотні тисяч сирійських цивільних осіб втікати до кордону з Туреччиною.

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Сирія Туреччина Росія
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