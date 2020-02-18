Турция заявила России, что готова вытеснять войска Асада в Идлибе

Турция заявила Российской Федерации, что она завершила подготовку своих сил для того, чтобы начать оттеснять в провинции Идлиб военных режима Башара Асада на их прежние позиции.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил представитель партии власти "Справедливости и развития" Омер Челик.

Его заявление прозвучало в контексте консультаций российской и турецкой делегаций относительно обострения в Идлибе, которые состоялись во вторник в Москве. Переговоры завершились без каких-либо заявлений по их итогам.

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"Если режим не отойдет к своим предыдущим позициям, другой стороне было четко сообщено, что мы осуществили необходимую военную подготовку, чтобы обеспечить это", - сказал Челик.

В сентябре 2018 года Турция и Россия договорились создать в Идлибе зону деэскалации с запретом проведения боевых действий, но в последнее время войска Асада активизировали наступление в провинции.

Накануне силы Асада при поддержке РФ и проиранских повстанцев захватили контроль над большой частью сельской местности вблизи Алеппо и продвинуться глубже в удерживаемой повстанцами и густонаселенной провинции Идлиб.

Авиация России в понедельник нанесла массированные удары в западном Алеппо. Россия и Турция поддерживают враждующие стороны в конфликте.

Наступление заставило сотни тысяч сирийских гражданских лиц бежать к границе с Турцией.