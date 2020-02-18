Туреччина повернулась до спільних патрулювань з РФ на тлі загострення в Ідлібі

Туреччина відновила спільні патрулювання з російськими військовими на північному сході Сирії після двотижневої перерви, яка настала через наступ сирійського уряду в регіоні Ідліб, що створив напругу у відносинах Москви з Анкарою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс", про відновлення спільних патрулів оголосив керівник російського Центру із примирення ворогуючих сторін в Сирії контрадмірал Олег Журавльов.

"Триває реалізація положень російсько-турецького Меморандуму про взаєморозуміння, прийнятого 22 жовтня 2019 року. Відбулося чергове спільне російсько-турецьке патрулювання", - сказав він.

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Туреччина і Росія проводили спільні патрулювання на території Сирії біля турецького кордону з жовтня. Але турецькі війська не з'являлися на патрулювання від 3 лютого.

Як повідомляє Reuters, джерело в турецькій службі безпеки заявило 7 лютого, що спільне патрулювання Анкари з Москвою було відкладено через погодні умови. Водночас пауза збіглася зі зростанням напруженості між двома країнами у провінції Ідліб.

Минулого тижня Москва звинуватила Туреччину в порушенні угод і нездатності приборкати повстанців в Ідлібі, які, за словами РФ, посилюють атаки на сирійські та російські сили.

Туреччина зі свого боку звинувачує РФ, яка підтримує режим Асада, у недотриманні домовленостей.