Напруга в Сирії: скасовані спільні патрулювання Туреччини і РФ

Заплановане на понеділок спільне турецько-російське патрулювання на півночі Сирії скасовано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV.

Причини цього рішення не оголошують, але про нього стало відомо після того, як Туреччина повідомила про загибель 4 своїх військових внаслідок обстрілу сирійськими урядовими силами.

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Президент Туреччини попередив Росію, яка є союзницею урядових військ Башара Асада, щоб вона не втручалася у відносини Анкари з Дамаском. Він сказав, щоб "Москва не стояла на шляху".

Коментуючи ситуацію, речник Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що російські і турецькі військові перебувають у постійному контакті щодо ситуації в Сирії, а за необхідності може бути швидко узгоджена і телефонна розмова Путіна і Ердогана, пише агентство ТАСС.

Туреччина і Росія підписали угоду про деескалацію в Ідлібі в 2017 році, але угода часто порушувалася.

Наприкінці січня Ердоган не виключив нової військової операції в Сирії, якщо ситуація щодо Ідлібу не буде врегульована негайно.

28 січня Сирійська арабська армія за підтримки Росії та іранських терористичних угруповань увійшла у важливе місто Маарат Аль-Нуман за 40 км від міста Ідліб.

Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.