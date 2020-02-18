Турция вернулась к совместному патрулированию с РФ на фоне обострения в Идлибе

Турция возобновила совместные патрулирования с российскими военными на северо-востоке Сирии после двухнедельного перерыва, наступившего из-за наступления сирийского правительства в регионе Идлиб, что создал напряжение в отношениях Москвы с Анкарой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство "Интерфакс", о восстановлении совместных патрулей объявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование", - сказал он.

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Турция и Россия проводили совместные патрулирования на территории Сирии у турецкой границы с октября. Но турецкие войска не появлялись на патрулировании с 3 февраля.

Как сообщает Reuters, источник в турецкой службе безопасности заявил 7 февраля, что совместное патрулирование Анкары с Москвой было отложено из-за погодных условий. В то же время пауза совпала с ростом напряженности между двумя странами в провинции Идлиб.

На прошлой неделе Москва обвинила Турцию в нарушении соглашений и неспособности справиться с повстанцами в Идлибе, которые, по словам РФ, усиливают атаки на сирийские и российские силы.

Турция со своей стороны обвиняет РФ, поддерживающую режим Асада, в несоблюдении договоренностей.