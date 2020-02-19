Лише 29% у Північній Ірландії проголосували б за єдину Ірландію - дослідження

Менше третини людей у Північній Ірландії проголосували б за об'єднану Ірландію, якби таке голосування відбулося зараз.

Про це свідчать результати дослідження за участі 2000 виборців, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Belfast Telegraph.

Всього 29% підтримали б єдність Ірландії, але 52% підтримали б залишитися у Великій Британії, якби референдум відбувся негайно.

Якби відповіді "я не знаю" вилучили із загального результату, показники опинилися б на рівні 65% до 35% на користь збереження поточної конституційної позиції Північної Ірландії.

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Коли респондентів попросили визначити свою національну приналежність, "ірландець" відповіли 35% виборців, 34% сказали, що вони - британці та 23% - північні ірландці.

Ідеологічно 28% обрали "юніоніст" (прихильник збереження у складі Британії), 25% - "націоналіст", а 40% - не відповіли.

Також дослідження показало, що половина католиків проголосували за націоналістів Sinn Féin (51%), водночас жоден з опитаних протестантів не проголосував за Sinn Féin.

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