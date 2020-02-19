Лишь 29% в Северной Ирландии проголосовали бы за единую Ирландию - исследование

Менее трети людей в Северной Ирландии проголосовали бы за объединенную Ирландию, если бы такое голосование состоялось сейчас.

Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием 2000 избирателей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Belfast Telegraph.

Всего 29% поддержали бы единство Ирландии, но 52% поддержали бы остаться в Великобритании, если бы референдум состоялся немедленно.

Если бы ответы "я не знаю" изъяли из общего результата, показатели оказались бы на уровне 65% до 35% в пользу сохранения текущей конституционной позиции Северной Ирландии.

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Когда респондентов попросили определить свою национальную принадлежность, "ирландец" ответили 35% избирателей, 34% сказали, что они - британцы и 23% - северные ирландцы.

Идеологически 28% выбрали "юнионист" (сторонник сохранения в составе Великобритании), 25% - "националист", а 40% - не ответили.

Также исследование показало, что половина католиков проголосовали за националистов Sinn Féin (51%), в то время ни один из опрошенных протестантов не проголосовал за Sinn Féin.

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