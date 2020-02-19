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Эрдоган: договориться с РФ не удалось, операция в Идлибе неизбежна

Среда, 19 февраля 2020, 11:37

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду пригрозил начать операцию в провинции Идлиб в Сирии до конца месяца, если Дамаск не отведет войска за линию турецких военных постов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Jazeera.

"Операция в Идлибе неизбежна", - сказал Эрдоган перед парламентариями своей партии в парламенте. "Мы начали отсчет, мы делаем окончательное предупреждение".

Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по северо-западному сирийскому региону Идлиб далеко не удовлетворили требования Турции, и предупредил, что военная операция - это "вопрос времени".

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Эрдоган заявил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже несмотря на провал переговоров с Россией, которая поддерживает силы сирийского президента Башара Асада.

Эти объявления появились на фоне того, как сирийские войска при поддержке России ведут наступление на последний большой повстанческий анклав страны.

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