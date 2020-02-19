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У Латвії на 6 років посадили інженера супермаркету, під завалами якого загинули 54 особи

Середа, 19 лютого 2020, 11:45

Ризький суд засудив до 6 років тюремного ув'язнення інженера-будівельника місцевого супермаркету, при обваленні даху якого в 2013 році загинули 54 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В результаті обвалення магазину Maxima на околиці латвійської столиці також постраждали десятки людей, а глава уряду подав у відставку.

Суд визнав інженера Івара Сергетса "винним у ненавмисному вбивстві внаслідок грубих помилок (допущених) у розрахунках, які безпосередньо призвели до обвалення".

Івар Сергетс також повинен буде виплатити компенсації на загальну суму понад 5,7 млн євро, в тому числі родичам загиблих. Ще вісім осіб були виправдані судом.

Родичі загиблих мовчки покинули кімнату, протестуючи проти того, що вони назвали занадто легким вироком.

"Роки горя під час слухань, а тепер тільки один засуджений з шістьма роками в'язниці? За 54 життя? Нам неначе плюнули в обличчя", - розповіла місцевим ЗМІ Регіна Локмеле-Лунова.

Суд також розпорядився провести нове розслідування щодо виробників елементів, які використовувалися під час будівництва  дефектного даху, виявивши, що прокурори недостатньо вивчили всі аспекти катастрофи.

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Латвія
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