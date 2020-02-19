В Латвии на 6 лет посадили инженера супермаркета, под завалами которого погибли 54 человека

Рижский суд приговорил к 6 годам тюремного заключения инженера-строителя местного супермаркета, при обрушении крыши которого в 2013 году погибли 54 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

В результате обрушения магазина Maxima на окраине латвийской столицы также пострадали десятки людей, а глава правительства подал в отставку.

Суд признал инженера Ивара Сергетса "виновным в непредумышленном убийстве в результате грубых ошибок (допущенных) в расчетах, которые непосредственно привели к обрушению".

Ивар Сергетс также должен будет выплатить компенсации на общую сумму более 5,7 млн евро, в том числе родственникам погибших. Еще восемь человек были оправданы судом.

Родственники погибших молча покинули комнату, протестуя против того, что они назвали слишком легким приговором.

"Годы горя во время слушаний, а теперь только один осужденный с шестью годами тюрьмы? За 54 жизни? Нам будто плюнули в лицо", - рассказала местным СМИ Регина Локмеле-Лунова.

Суд также распорядился провести новое расследование в отношении производителей элементов, которые использовались при строительстве дефектной крыши, обнаружив, что прокуроры недостаточно изучили все аспекты катастрофы.