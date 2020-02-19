Голову Компартії Чехії госпіталізували з підозрою на інфаркт

Голову чеських комуністів Войтеха Філіпа вранці 19 лютого госпіталізували з підозрою на інфаркт - політику стало зле у його кабінеті в офісі партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Idnes.

Войтеху Філіпу 65 років, одружений і має двох дітей. Він перебуває на чолі Компартії Чехії з жовтня 2005 року і востаннє переобрався на посаду навесні 2018 року.

У другій половині 80-х Філіп свідомо співпрацював з військовою розвідкою, він підтвердив свою співпрацю з чехословацькою з комуністичною спецслужбою StB (аналог радянського КДБ) в 1986 році. Його псевдо Фалмер можна знайти в офіційних списках співробітників StB.

Філіп торік розкритикував міністра закордонних справ Томаша Петршичека, який заявив, що визнання Україною воїнів УПА і ОУН борцями за незалежність - це внутрішня справа України, яка не стосується Чехії.

Комуніст намагався представити як конфлікт між українцями і чехами трагедію в Малині (нині Рівненська область) в липні 1943 року, коли внаслідок каральної акції в одній церкві були спалені українці, чехи і поляки.