Главу Компартии Чехии госпитализировали с подозрением на инфаркт

Лидера чешских коммунистов Войтеха Филипа утром 19 февраля госпитализировали с подозрением на инфаркт - политику стало плохо в его кабинете в офисе партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Войтеху Филипу 65 лет, он женат и имеет двоих детей. Он находится во главе Компартии Чехии с октября 2005 года и последний раз переизбрался на должность весной 2018 года.

Во второй половине 1980-х Филип сознательно сотрудничал с военной разведкой, он подтвердил свое сотрудничество с чехословацкой коммунистической спецслужбой StB (аналог советского КГБ) в 1986 году. Его псевдо Фалмер можно найти в официальных списках сотрудников StB.

Филипп в прошлом году раскритиковал министра иностранных дел Томаша Петршичека, который заявил, что признание Украиной воинов УПА и ОУН борцами за независимость - это внутреннее дело Украины, не касающееся Чехии.

Коммунист пытался представить как конфликт между украинцами и чехами трагедию в Малине (ныне Ривненская область) в июле 1943 года, когда в результате карательной акции в одной церкви были сожжены украинцы, чехи и поляки.