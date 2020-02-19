Швеція вважає тривожними останні атаки підтримуваних Росією бойовиків

Глава МЗС Швеції заявила, що вчорашні напади підтримуваних Росією сил на Донбасі є тривожними та порушують Мінські угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр Анн Лінде написала у своєму офіційному Twitter-каналі.

"Тривожні новини про напади підтримуваних Росією збройних формувань на сході України вчора, один український солдат загинув і шестеро поранених. Це ще одне порушення Мінських угод та заходів, узгоджених на грудневому нормандському саміті", - зазначила вона.

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Нагадаємо, у вівторок зранку збройні формування Росії атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, четверо отримали легкі поранення, їм надана медична допомога.

Євросоюз звинуватив підтримуваних Росією бойовиків у порушенні режиму тиші у зв’язку з останнім загостренням на Донбасі та очікує, що Росія змусить їх дотримуватись припинення вогню.