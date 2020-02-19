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Швеция считает тревожными последние атаки поддерживаемых Россией боевиков

Среда, 19 февраля 2020, 14:50

Глава МИД Швеции заявила, что вчерашние нападения поддерживаемых Россией сил на Донбассе являются тревожными и нарушают Минские соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр Анн Линде написала в своем официальном Twitter-канале.

"Тревожные новости о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, один украинский солдат погиб и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите", - отметила она.

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Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.

Евросоюз обвинил поддерживаемых Россией боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.

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Донбасс и ОРДЛО Швеция
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