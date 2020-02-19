Швеция считает тревожными последние атаки поддерживаемых Россией боевиков
Глава МИД Швеции заявила, что вчерашние нападения поддерживаемых Россией сил на Донбассе являются тревожными и нарушают Минские соглашения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом министр Анн Линде написала в своем официальном Twitter-канале.
"Тревожные новости о нападениях поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины вчера, один украинский солдат погиб и шестеро раненых. Это еще одно нарушение Минских соглашений и мер, согласованных на декабрьском нормандском саммите", - отметила она.
Напомним, во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного.
В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь.
Евросоюз обвинил поддерживаемых Россией боевиков в нарушении режима тишины в связи с последним обострением на Донбассе и ожидает, что Россия заставит их соблюдать прекращение огня.