ЕС направил в Китай 12 тонн помощи

Европейский союз направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, в том числе средств индивидуальной защиты, для помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

"В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай", - заявили в ЕК, отметив, что помощь оказали после получения информации из Китая о соответствующей потребности.

Напомним, Европейская комиссия на днях предоставила 10 млн евро на срочно необходимые исследования коронавируса.

Новый вирус примерно за месяц убил более 100 человек в Китае. В то же время заразилось более 4000 человек, случаи заражения также зарегистрированы в более десятках других стран, в частности Франции и Германии.

Уханский коронавирус вызывает пневмонию. Начальными симптомами заражения им является лихорадка и сухой кашель, через неделю могут появиться нарушения дыхания, требующие стационарного лечения.