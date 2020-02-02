Туреччина перекидає танки, військову техніку до кордону із Сирією

Туреччина продовжує стягувати військову техніку на кордон з Сирією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

Чергова колона бронетранспортерів і танків досягла району Рейханли провінції Хатай на кордоні з сирійським Ідлібом.

Турецька сторона запевняє, що військова техніка перекинута на кордон з Сирією з метою зміцнення військових частин, дислокованих в прикордонних районах.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не виключає можливості проведення нової військової операції, якщо ситуація щодо сирійської провінції Ідліб не буде врегульована негайно.

Ердоган звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії і заявив, що діятиме самостійно, якщо Москва не перегляне свою співпрацю з режимом сирійського президента Башара Асада.