Турция перебрасывает танки, военную технику к границе с Сирией

Турция продолжает перебрасывать военную технику на границу с Сирией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.

Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.

Турецкая сторона уверяет, что военная техника переброшена на границу с Сирией с целью укрепления военных частей, дислоцированных в приграничных районах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.

Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.