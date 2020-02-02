Турция перебрасывает танки, военную технику к границе с Сирией
Турция продолжает перебрасывать военную технику на границу с Сирией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное агентство Anadolu.
Очередная колонна бронетранспортеров и танков достигла района Рейханлы провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом.
Турецкая сторона уверяет, что военная техника переброшена на границу с Сирией с целью укрепления военных частей, дислоцированных в приграничных районах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.
Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.