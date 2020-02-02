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Коронавірус: двоє евакуйованих з Китаю німців виявилися інфікованими

Неділя, 2 лютого 2020, 17:25

Двоє з близько 120 осіб, яких літак Бундесверу забрав з китайського міста Ухань, виявилися інфікованими коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Постраждалі особи сприйняли цю новину стримано і були ізольовані", - йдеться у спільному пресрелізі німецького Червоного Хреста, військово-повітряних сил ФРН та округу Гермерсхайм, де евакуйовані перебувають на карантині.

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Заражених коронавірусом доставили в університетську клініку Франкфурта-на-Майні у спеціально обладнаному для перевезення хворих на інфекційні хвороби транспортному засобі.

Разом з цими двома особами загальна кількість зафіксованих випадків інфікування німців коронавірусом 2019-nCoV досягла 11.

Влада наголошує, що небезпеки для населення немає.

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