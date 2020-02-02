Коронавирус: двое эвакуированных из Китая немцев оказались инфицированными

Двое из около 120 человек, которых самолет Бундесвера забрал из китайского города Ухань, оказались инфицированными коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

"Пострадавшие лица восприняли эту новость сдержанно и были изолированы", - говорится в совместном пресс-релизе немецкого Красного Креста, военно-воздушных сил ФРГ и округа Гермерсхайм, где эвакуированы находятся на карантине.

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Зараженных коронавирусом доставили в университетскую клинику Франкфурта-на-Майне в специально оборудованном для перевозки больных инфекционными болезнями транспортном средстве.

Вместе с этими двумя лицами общее количество зафиксированных случаев инфицирования немцев коронавирусом 2019-nCoV достигло 11.

Власти подчеркивают, что опасности для населения нет.