У Литві не знають, чи було падіння дрона на їхній території
Голова литовського Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантас Віткаускас заявив, що поки що незрозуміло, чи впав дрон, який, імовірно, залетів до Литви і став причиною оголошення повітряної тривоги, на території країни, чи покинув її.
Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".
Віткаускас розповів, що перше повідомлення про можливе проникнення дрона надійшло з Латвії.
Після цього надійшли повідомлення від армії, яка за допомогою радарів зафіксувала об’єкт, що наближався до кордону Литви. Радари відстежували його в районі Ігналіни.
"Потім зону попередження було розширено, оскільки передбачалося, що дрон летить у бік Вільнюса, а траєкторія була такою, що потрібно було попередити й інші райони. Мешканці Вільнюса отримали попередження близько 10:00", – сказав Віткаускас.
За його словами, об 11:09 об’єкт зник з радарів. Однак поки що NKVC не може відповісти, чи впав дрон, чи покинув територію Литви і перелетів до іншої країни.
"Наразі ми не можемо відповісти. Чекаємо на дані від армії. Така ситуація. Мешканців було попереджено, серйозного занепокоєння чи паніки ми не зафіксували", – додав посадовець.
Зранку 20 травня у деяких районах Литви оголошували повітряну тривогу після того, як у повітряному просторі поблизу кордону зафіксували появу дрона.
Найвищі посадовці країни, включно з президентом, отримали розпорядження спуститися в укриття.
Близько 10:50 повітряну тривогу скасували. Наразі з офіційних повідомлень незрозуміло, чи залетів на територію Литви ймовірний безпілотник, який став причиною оголошення тривоги.
У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.