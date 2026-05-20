Німеччина розгорне систему Patriot у Туреччині

Міністерство оборони Туреччини заявило, що Німеччина надішле їй систему протиракетної оборони Patriot для шестимісячного розгортання.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У березні Анкара заявила, що американська система Patriot була розгорнута на південному сході Туреччини, поблизу бази НАТО, у зв’язку з ракетною загрозою з боку Ірану.

"На додаток до іспанської системи протиповітряної оборони Patriot, яка наразі розгорнута в нашій країні, одна з двох додаткових систем Patriot, розгорнутих НАТО через конфлікти між США, Ізраїлем та Іраном, буде замінена німецькою системою", – заявили у Міноборони Туреччини.

Як зазначається, цю заміну планується завершити в червні, і очікується, що система залишатиметься в експлуатації приблизно шість місяців.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що його країна відчуває себе дедалі більше оточеною через розширення співпраці між Ізраїлем, Грецією та Кіпром.

Також писали, що Туреччина веде переговори з Італією щодо закупівлі та спільного виробництва європейських систем протиракетної оборони у зв’язку з ракетною загрозою з боку Ірану.