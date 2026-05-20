Рютте: звинувачення РФ на адресу Латвії сміховинні, і в Кремлі це знають

В Росії знають, що їхні звинувачення на адресу Латвії щодо нібито надання свого повітряного простору для українських атак є "сміховинними".

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє "Європейська правда".

Росія нещодавно заявила, що Латвія збирається надати Україні дозвіл для ударів по Росії з їхньої території.

Коли у Рютте спитали, чи слід сприймати серйозно такі російські заяви, він відповів: "(Це) абсолютно сміховинно, і Росія це знає. Абсолютно сміховинно".

19 травня російська Служба зовнішньої розвідки заявила про нібито плани України запускати БпЛА по цілях у Росії безпосередньо з території Латвії, додавши до цього погрози, що РФ "відомі координати центри ухвалення рішень на латвійській території" і членство у НАТО не захистить Латвію.

У відповідь на ці твердження Латвія викликала тимчасового повіреного Росії.

Крім того, у Литві вважають, що на цьому тлі існує серйозний ризик провокацій з боку Росії.