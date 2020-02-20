Трамп выбрал контроверсионного посла в Германии руководителем разведки США

Союзник Дональда Трампа в Берлине Ричард Гренелл вернется в Вашингтон, чтобы стать исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду, сообщает "Европейская правда".

Посол был противоречивой фигурой во время своего двухлетнего пребывания в Германии. Теперь он заменит Джозефа Магуайра, который выполняет обязанности директора национальной разведки с августа 2019 года.

"Рик чрезвычайно хорошо представлял нашу страну, и я с нетерпением жду сотрудничества с ним", - написал Трамп в Twitter.

Гренелл в Германии отметился перепалками с местными политиками. Посол, известный своим грубым стилем, часто защищал политику президента США и повторял много его жалоб на Берлин, в частности относительно российского проекта "Северный поток-2".

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Гренелл обвинил Германию в "лицемерной" позиции по реформированию НАТО и нежелании тратить на оборонные цели 2% ВВП, как обязались союзники. Дипломат также раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее политику в отношении беженцев и отругал правительство Германии за рассмотрение китайского телекоммуникационного гиганта Huawei для создания своих сетей 5G.

Частые "взрывы" превратили его в одиозную фигуру в Берлине, и один немецкий политик из Свободной демократической партии даже призвал выгнать его, пишет DW.

Трамп назначает Гренелла исполняющим обязанности, что, как и в случае с Магуайром, не потребует утверждения в Сенате, за что президент подвергся критике.

Пост директора Национальной разведки был создан после нападений на США 11 сентября 2001 года. Он осуществляет надзор за 17 гражданскими и военными спецслужбами, в частности ЦРУ.