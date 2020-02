В Сирии военные США вытеснили на обочину дороги военную машину РФ

Новое видео, опубликованное в среду, показало, как бронемашина США пыталась вытеснить на обочину российскую военную машину на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Al Masdar News.

По данным аккаунта, который разместил видео, инцидент произошел в восточной части района Камышлы на северо-востоке Сирии.

На видео видно, как американское транспортное средство пытается подрезать российское транспортное средство, когда то пошло на обгон с правой стороны. В результате инцидента едва не сбили человека.

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria. pic.twitter.com/X5RNPyqafL