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Туреччина спростила візовий режим для низки країн Європи

Четвер, 20 лютого 2020, 10:02

Туреччина спростила візовий режим для громадян низки країн Європи.

Про це заявив представник турецького МЗС Хамі Аксой, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За його словами, рішення ухвалили з метою розвитку торгових, економічних пріоритетів і культурних зв'язків між країнами, а також збільшення туристичного потоку до Туреччини.

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"Починаючи з другого березня 2020 року Туреччина спростить візовий режим для громадян низки країн шенгенської зони - Австрії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії, Польщі, а також мешканців Великої Британії. Дозволений термін перебування з туристичною візою в Туреччині складе 90 днів протягом 180-денного періоду", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Україна прагне домовитися з Анкарою про дозвіл для українців подорожувати до Туреччини за ID-паспортом.

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