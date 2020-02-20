Турция упростила визовый режим для ряда стран Европы

Турция упростила визовый режим для граждан ряда стран Европы.

Об этом заявил представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По его словам, решение было принято с целью развития торговых, экономических и культурных связей между странами, а также увеличения туристического потока в Турцию.

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"Начиная со 2 марта 2020 года Турция упростит визовый режим для граждан ряда стран шенгенской зоны - Австрии, Бельгии, Нидерландов, Испании, Польши, а также жителей Великобритании. Разрешенный срок пребывания с туристической визой в Турции составит 90 дней в течение 180-дневного периода", - говорится в заявлении.