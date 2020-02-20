Коронавирус: 30 эвакуированных из Китая поляков покинули больницу

Тридцать поляков, вернувшихся из Уханя в начале февраля, уже выписали из военного клинического госпиталя во Вроцлаве, где они находились на карантине.

Об этом 19 февраля заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на WP.pl.

Глава министерства отметил, что в Польше не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

"Проверив четыре раза на наличие генетического кода вируса, мы отпускаем сегодня всю группу, которая приехала из Уханя. Все здоровы", - сказал Шумовский.

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Еще около 12 человек находятся под наблюдением в больницах. Кроме того, 13 других пациентов находятся под наблюдением в домашних условиях. Более тысячи также контролируют санитарные службы.

Министр заявил, что еще двое граждан вернутся в Польшу. Вся операция должна быть завершена в течение ближайших нескольких дней. Франция снова поможет в перевозке поляков.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми приземлился в аэропорту Харькова.

Эвакуированных повезут в санаторий МВД в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители начали митинг с вечера 19 февраля, а утром 20 февраля перекрыли дорогу, жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.