Украина работает над новой редакцией Минских соглашений - МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что официальный Киев работает над новой редакцией Минских соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Работа над обновлением договоренностей продолжается несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений, говорит Пристайко.

По словам дипломата, указанные соглашения должны быть выполнены еще в 2015 году.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – объяснил Пристайко.

Сейчас, говорит глава МИД, Украина работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что минские договоренности исчерпали себя и требуют изменений".

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Также министр подчеркнул, что на предыдущие поправки, которые вносились в минские договоренности, а именно касательно "формулы Штайнмайера" и разведения сил, Россия согласилась.

"Наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов", – сказал Пристайко.

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников после нормандской встречи заявил, что Украина предложит изменения в Минские соглашения к нормандской встрече в марте или даже ранее.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, что минские договоренности "не окаменевший документ", и поддержала предложения президента Владимира Зеленского внести в него изменения.

В свою очередь, представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что "никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может".