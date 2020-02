Турция после авианалета России в Сирии заявила о гибели двух своих военных

В результате авиаудара по позициям ВС Турции в сирийской провинции Идлиб в четверг, 20 февраля, погибли двое турецких военнослужащих, 5 получили ранения.

Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"По данным источников в Идлибе, ликвидировано более 50 военных режима Асада. Уничтожено 5 танков, 2 БТР, 2 военных пикапа и 1 САУ", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Вскоре после того, как протурецкие силы начали свою атаку в четверг, ВВС России нанесли ряд разрушительных авиаударов по восточному Идлибу, в результате чего было уничтожено десяток транспортных средств и танк, пишет Al Masdar News.

Вскоре после авиаударов со стороны России Министерство обороны Турции заявило о гибели двух своих солдат во время авиаудара в Идлибе. В то же время ведомство не уточнило, кто нанес удар.

Как пишет Al Masdar News, 20 февраля российский разведывательный беспилотник снял, как Турция обеспечивала артиллерийское прикрытие исламистам из "Фронта национального освобождения" (NLF) и повстанцам-джихадистам Хаят Тахрир Аль-Шам (HTS) вблизи города Найраб. В составе последней преобладают бывшие бойцы сирийского крыла Аль-Каиды.

Russian drone filming a Turkish T-155 Firtina providing artillery cover for a jihadist attack on Nayrab, Idlib today.



2 Turkish soldiers were killed, 5 wounded by retaliatory airstrike by Russia today. pic.twitter.com/bSKHka3hoc