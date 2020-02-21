Поїздки росіян через Литву ускладняться, якщо ЄС не виділить грошей - міністр

Якщо Євросоюз не виділить фінансування на реалізацію схеми калінінградського транзиту, то можуть ускладнитися поїздки громадян РФ через Литву.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

При вступі Литви до ЄС сторони узгодили схему, за якою російські громадяни можуть подорожувати потягами з основної частини Російської Федерації в Калінінградську область і назад в спрощеному порядку, а співробітники литовської консульської служби вручають транзитні документи в потязі.

Литва прагне, щоб у бюджеті ЄС на 2021-2027 роки було виділено на цю програму 215 млн євро. Єврокомісія і президент Європейської ради Шарль Мішель запропонували виділити 139 млн євро.

"Литва чесно реалізує цю угоду між ЄС і Росією, однак скорочення частини багаторічної фінансової перспективи ЄС дійсно ускладнить реалізацію транзитної схеми, а якщо говорити простіше - можливості громадян РФ їздити в / з Калінінградської області", - зазначив Лінкявічюс.

Переговори про новий бюджет ЄС почалися в четвер увечері. Напередодні президент Литви Гітанас Науседа зазначав, що вимагатиме належного фінансування для калінінградської програми, проте запевнив, що Литва діятиме відповідально.

У відповідь на питання, чи Литва розглядатиме зупинку транзиту на певний період, якщо не отримає необхідних коштів, президент відповів: "Давайте не будемо вважати Литву ненадійним партнером. Ми дійсно є відповідальними членами ЄС і ми точно відповідально виконуватимемо свої зобов'язання, однак одночасно ми висуваємо і свої вимоги, які пов'язані з фінансуванням визначених функцій. Литва не така багата країна, щоб фінансувати своїм коштом загальні потреби ЄС".