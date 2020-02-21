Поездки россиян через Литву осложнятся, если ЕС не выделит денег – министр

Если Евросоюз не выделит финансирование на реализацию схемы калининградского транзита, то могут осложниться поездки граждан РФ через Литву.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

При вступлении Литвы в ЕС стороны согласовали схему, по которой российские граждане могут путешествовать поездами из основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Литва хочет, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и президент Европейского совета Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

"Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно усложнит реализацию транзитного схемы, а если говорить проще - возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", - отметил Линкявичюс.

Переговоры о новом бюджете ЕС начались в четверг вечером. Накануне президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что потребует надлежащего финансирования для калининградской программы, однако заверил, что Литва будет действовать ответственно.

В ответ на вопрос, будет ли Литва рассматривать остановку транзита на определенный период, если не получит необходимых средств, президент ответил: "Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером. Мы действительно ответственные члены ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако в то же время мы выдвигаем и свои требования, связанные с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страна, чтобы финансировать за свой счет общие потребности ЕС ".