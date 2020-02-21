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У ще двох мешканців Італії виявили коронавірус

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:02

Ще двоє мешканців Італії здали позитивний тест на коронавірус, заявив регіон Ломбардія у п'ятницю, незабаром після того, як в Італії підтвердили перший випадок місцевої передачі потенційно смертельної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У дружини й близького друга 38-річного пацієнта, який заразився першим, також виявили вірус, і зараз вони перебувають на карантині, заявив представник місцевої влади Джуліо Галлера. 

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Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца наказав обов'язковий карантин для всіх, хто контактував з трійкою.

Первинний пацієнт захворів після зустрічі з другом, який нещодавно повернувся з Китаю.

Кажуть, 38-річний пацієнт перебуває у дуже важкому стані, з дихальною недостатністю, пише ANSA. Друга, з яким він зустрічався, та його сім'ю також помістили на карантин.

Водночас молодий італійський дослідник оговтався від коронавірусу в римській лікарні.

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